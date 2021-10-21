Kahramanmaraş UNESCO yolunda ilerliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri etkinlikleri üçüncü günüyle devam ediyor. Konferans, panel, söyleşi, tiyatro, konser, yazar - okur buluşmaları gibi 100’e yakın etkinlik gerçekleştirilirken özel oturumlar da kültür sanat dostlarıyla buluşturuluyor. Etkinlik programı kapsamında, Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kongre Merkezi’nde Doç. Dr. Selim Somuncu moderatörlüğünde düzenlenen UNESCO Özel Oturumu’nda Kahramanmaraş’ın Yaratıcı Şehirler Ağı’na yolculuk serüveni anlatıldı. UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Ağı’nın bir parçası olan Rusya’nın Ulyanovsk Şehir Kütüphaneleri Ağı Direktörü Olga Slepova’nın çevrimiçi konferans ile konuk edildiği etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan başvuru süreci ve Kültür Yayınları, şiir ve edebiyat etkinlikleri, kitap fuarı gibi onlarca çalışma anlatıldı. Slepova, Kahramanmaraş’ın Yaratıcı Şehirler Ağı’nın bir parçası olacağına inandığını ifade etti.