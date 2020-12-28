Kahramanmaraş’a Hakkari'den acı haber geldi! Çığ altında kalan askerimiz şehit oldu
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, meydana gelen çığ felaketinde Kahramanmaraş’ın Göksun ilçe nüfusuna kayıtlı sözleşmeli er Çavuş Ali Özdemir şehit oldu.
GÜNDEM 28.12.2020, 10:00 28.12.2020, 16:39
Hakkari’nin Şemdinli ilçesi bölgesinde bulunan üst bölgesi yolu kar nedeniyle kapanmıştı. Kapanan yolun açılması için çalışma yürütülen çalışmalar esnasında çığ düşmesi sonrası 2 asker çığ altında kalmıştı. 1 kahraman askerimiz şehit olurken, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi nüfusuna kayıtlı sözleşmeli er Ali Özdemir’i arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Dün öğle saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmalarından kötü haber geldi. Ekiplerin çalışmaları karşılığını vermedi ve çığ altında kalan Kahramanmaraşlı sözleşmeli er Ali Özdemir şehit oldu.
Aksu TV ailesi olarak şehidimize Allah'tan rahmet kederli ailesine baş sağlığı dileriz.
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