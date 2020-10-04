Kahramanmaraş'ta 'Gaybubet evi'nde yakalanan FETÖ firarisi çift tutuklandı

Siirt ve Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüklerince gerçekleştirilen koordineli çalışmalar neticesinde, FETÖ'nün emniyetin mahrem yapılanması içinde yer aldıkları tespit edilen ve Kahramanmaraş'taki "gaybubet" olarak bilinen hücre evinde yakalanan H.İ.İ. ve eşi H.İ, Siirt'e getirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift "Silahlı terör örgütü kurma- yönetme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından tutuklandı.