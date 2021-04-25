Kahreden haber Hakkari'den geldi: Şehidimiz var
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatani görevini yapan Haluk Serhat Aldemir şehit düştü.
GÜNDEM 25.04.2021, 11:13
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatani görevini yapan Haluk Serhat Aldemir şehit düştü.
Acı haberi Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Başkan İnan, "Yüreğimiz yandı... Yüksekova'da vatani görevini yapan Tekirdağlı kardeşimiz Haluk Serhat Aldemir, bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışmada şehit düştü.
Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerine yer verdi.
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