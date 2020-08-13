Kahveciler odasından basın açıklaması!
Dünya çapında küresel bir salgın haline gelen koronavirüs sonrası birçok iş yeri gibi kahveci esnafları da kepenk kapattı.
GÜNDEM 13.08.2020, 16:27 13.08.2020, 17:30
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Yeni normalleşme adımlarıyla birlikte birçok iş yeri açılırken kahvehanelerde sınırlı hizmet vermeye başladı.
Konu ile ilgili olarak Kahramanmaraş Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Hocaoğlu düzenlediği basın toplantısında bütün tedbirleri aldıklarını söyleyerek artık kahvelerde tam normale geçilmesi konusunda talepte bulundu.
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