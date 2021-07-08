Kahvenin fiyatı arttı! Kahve tiryakilerine kötü haber

Ama bugünlerde fiyatıyla tiryakileri üzüyor.

Kısıtlama sonrası mekanlara gidip kahve içenler daha yüksek fiyatlarla karşılaşmaya başladı.

Zam oranı her mekanda aynı değil ama fiyatlarda %15 ile %30 arasında bir artış var.

İşletmelere göre yapılan bu zamlar hem üretici kaynaklı hem de artan maliyetler.

Kahve üreticisi ülkelerde ki sorunlar binlerce kilometre ötede ki Türkiye’ye de yansıyor.