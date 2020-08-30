Kalın'dan sert tepki: Modern barbarlar!

İbrahim Kalın'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamalar şu şekilde;

Avrupa’nın ortasında Kur’an-ı Kerim yakıyorlar. Sonra da aklın, bilimin, özgürlüğün, adaletin savunucusu olduklarını iddia ediyorlar. Kendileri gibi olmayan herkesi akılsız, gerici, özgürlük düşmanı olarak yaftalıyorlar. Modern barbarlar ilkellikte sınır tanımıyor.