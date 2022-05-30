Kamp yaparken nelere dikkat edilmeli?
Havaların ısınmasıyla kamp sezonu başladı. Alternatiflerine göre daha fazla handikabı bulunan kampçılık dikkat ve özen gerektiriyor. İşte, hem kendimize hem de doğaya zehir olmaması için kampta yapılması gerekenler.
GÜNDEM 30.05.2022, 16:06
Temiz hava, yemyeşil doğa…
Havaların ısınmasıyla başlayan tatil sezonunda alternatiflerden birisi de çadır kurup kamp yapmak oluyor.
Doğada vakit geçirmenin hem fiziksel hem de ruhsal açıdan insana iyi geldiği bir gerçek. Ancak kampçılık belli bir dikkat ve özen gerektiriyor.
Yanlış yakılan bir ateş, sebep olunan yüksek sesler ve bırakılan atık maddeler doğal yaşama ciddi zararlar verebiliyor.
Peki, doğa etkinliklerinde hem çevreyi hem de kendimizi güvende tutmak için nelere dikkat etmeliyiz.
Yunus Kaya kampın amacına uygun gerçekleşmesi için uyarılarda bulundu.
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