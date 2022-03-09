Kamu çalışanları yarın idari izinli sayılacak
İstanbul'da beklenen kar yağışının başlamasıyla kamuda bir dizi önlem alındı. Vali Ali Yerlikaya, kent genelinde güvenlik, sağlık, ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin yarın idari izinli sayılacağını duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için günlerdir yaptığı Sibirya kökenli Aybar kar fırtınası, kentin yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başladı. 4 gün sürmesi beklenen fırtına nedeniyle kent genelinde bir dizi önlem alındı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya alınan önlemleri sosyal medyadan paylaştı.
Alınan önlemler doğrultusunda kent genelinde kamu personeli yarın idari izinli sayıldı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." denildi.
Meteoroloji'den yapılan uyarılara göre; İstanbul genelinde etkili olması beklenen kar fırtınasının yarın öğle saatlerinde etkisini artırması bekleniyor. Kuvvetli, yoğun kar yağışlarının, poyraz fırtınasının ve kuvvetli soğuk havanın (mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında) etkili olacağı tahmin ediliyor.
Sibirya kökenli olduğu bilinen Aybar soğuk hava dalgasının etkisiyle kar yağışlarının il genelinde aralıklarla kuvvetli şekilde süreceği belirtiliyor. Fırtınanın etkisiyle kar kalınlığının 20 santimi geçeceği söyleniyor.
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