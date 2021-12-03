Kamu Denetçiliği Kurumu TÜRKSAT’tan cevap bekliyor

Ulusal ve yerel televizyon kanallarının TÜRKSAT’a aynı uydu ücreti ödemesinin adaletsizlik olduğunu belirten dernek yönetimi şikayet dilekçesini Kamu Denetçiliği kurumuna sunmuştu. yerel medyanın yaşadığı sıkıntıları bir dosya halinde sunmuştu.

AYD Başkanı Sinan Burhan ve Yönetim Kurulu üyeleri Kamu Denetçiliği Kurumuna giderek, Uydu ücretlerine ilişkin haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla TÜRKSAT’ın uydu kira bedellerinde yerel medyaya yönelik bir düzenleme yapması gerektiğini, ücretlerin TL üzerinde tahsil edilmesini içeren bir başvuru yapmıştı.

Kamu Denetçiliği bu başvuru üzerine TÜRKSAT şirketine bu haksızlığın nedenine ilişkin bir açıklama talebinde bulundu. Yazılı olarak TÜRKSAT’tan cevap istendi.

Kamu Denetçiliğinin yazısı üzerine bir açıklama yapan AYD Başkanı Burhan, ''Bu haksız rekabetin bir an evvel son bulmasını, taleplerimizin yerine getirilerek yerel kanalların bir nebze olsun nefes almasını bekliyoruz.

Kamu Denetçiliği Kurumuna bu yazısından dolayı Anadolu medyası adına teşekkür ediyoruz.'' dedi.