Kamu kurumlarını zarara uğratan 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Kocaeli merkezli 13 ilde, kamu kurumlarını zarara uğratmakla suçlanan 70 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
GÜNDEM 24.11.2020, 09:25
Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığınca "kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, özel belgede sahtecilik ve rüşvet" suçlarına yönelik soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında 70 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
13 İLDE OPERASYON
Kararın ardından harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Batman, Çanakkale, Denizli, Erzurum, Manisa, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon başlattı.
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