Kamuoyuna duyurulur
Gazeteci Muharrem Sarıkaya’nın, canlı yayın esnasında görevini yapmakta olan İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Ahmet Demir’e yönelik çirkin saldırısı, tüm kamuoyu ile birlikte bizleri de derinden üzmüştür.
GÜNDEM 19.12.2021, 22:37 19.12.2021, 22:42
Gazeteci arkadaşlarımız; görevleri gereği benzer saldırılara sık sık maruz kalsalar da, son yaşanan olayın bir meslektaşımız tarafından gerçekleştirilmiş olması daha üzücü ve vahimdir. İhlas Haber Ajansı, Ahmet Demir’e yönelik sert tavra sessiz kalmayarak Gazeteci Muharrem Sarıkaya hakkında maddi ve manevi tazminat davası açacaktır.
İhlas Haber Ajansı olarak, arkadaşımıza yönelik saldırıyı gerçekleştiren Gazeteci Muharrem Sarıkaya’yı kınıyor ve takdiri kamuoyuna bırakıyoruz…
SAYGILARIMIZLA
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