Kan donduran cinayette eski ortağı gözaltına alındı!

Eskişehir'de İlkay Tokkal, Emel Tokkal ve 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk Tokkal’ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İlkay Tokkal'ın eski ortağı da bulunuyor.