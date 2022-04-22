Kan donduran olay! Anneannesini boğarak öldürdü
Kayseri'nin 76 yaşındaki Havva Ruhcan; torunu İsmail Alkız'ın kurbanı oldu. Yaşlı kadın Alkız tarafından boğularak öldürüldü.
GÜNDEM 22.04.2022, 10:33 22.04.2022, 10:38
Yeşilhisar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Yastıkcılar Sokaktaki müstakil evde meydana gelen olayda İsmail Alkız, birlikte yaşadığı anneannesi Havva Ruhcan ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
ANNEANNESİNİ ELLERİYLE BOĞMAYA ÇALIŞTI
Tartışma büyürken Alkız, anneannesini elleriyle boğmaya çalıştı. Ruhcan'ın hareketsiz kalmasının üzerine Alkız, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadını Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Havva Ruhcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Anneannesini öldüren Alkız ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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