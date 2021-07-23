Kapalı Maraş'taki Bilal Ağa Mescidi’nde 47 yıl sonra ilk cuma namazı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kapalı Maraş bölgesinde yer alan ve 200 yıllık geçmişi olduğu bilinen Bilal Ağa Mescidi, 47 yılın ardından ibadete açıldı.

20 Temmuz tarihinde kapılarını açan mescitte, ilk cuma namazı bugün eda edildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, askeri erkan ve vatandaşlar Cuma cemaatinde saf tuttu. Cuma namazı, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Erdoğan Eken tarafından kıldırıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

DÜNYAYA ÇOK ÖNEMLİ MESAJLAR VERİLDİĞİNİN ALTINI ÇİZDİ

20 Temmuz'da Barış ve Özgürlük Bayramı ile Kurban Bayramı’nı birlikte kutladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin de kendilerine katıldığını söyledi.

Tatar, bayram namazını Lefkoşa'daki Hala Sultan Camisi'nde kıldıklarını hatırlattı.

Burada, Kıbrıs Türk halkının geleceği ve bu topraklardaki varoluş mücadelesiyle ilgili bütün dünyaya çok önemli mesajlar verildiğinin altını çizdi.

“BU ANLAMLI GÜNDE CUMA NAMAZI KILDIK”

Cumhurbaşkanı Tatar, şu sözleri kaydetti:

“Bugün bayramın dördüncü günü, Kapalı Maraş'ın da açılmasıyla birlikte Bilal Ağa Mescidinde cuma namazını kılmış bulunmaktayız, bu da ayrı bir huzur ve güzellik. Çünkü burası yıllar önce Bilal Ağa Vakfı, atalarımız ve ecdadımız tarafından kullanılmakta olan bir mescitti. Şu anda ilk kez, yıllardan sonra restore edilmesiyle burada, bu anlamlı günde cuma namazı kıldık. Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde burada hep birlikte bu namazı kılmanın huzuru ve güzelliğini yaşıyorum. Bu mescidin restore edilmesinde emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum."

Tatar, Maraş'taki hayatın yavaş yavaş halka açıldığını ifade etti.

Kapalı Maraş'ın açılım politikasının hem mağduriyetlerin giderilmesini hem 47 yıldır kapalı olan bölgenin açılımını içerdiğini vurguladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CANLI BAĞLANTI İLE KATILMIŞTI

1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bu yana kapalı olan mescit, geçirdiği restorasyonun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı üzerinden katılımıyla açılmıştı.