Kar yağışı geri geliyor! Meteoroloji haritayla duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre yurdun batı kesimlerinde sıcaklık 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde şu uyarılara yer verildi:

ÇIĞ UYARISI

Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DONA DİKKAT

Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAFTA SONU KAR GERİ GELİYOR

MGM'nin internet sitesindeki tahminlere göre, cuma günü sıcaklıklarda hafif düşüş olacak, batı bölgelerde sağanak yağış, iç kesimlerde ise kar yağışı etkili olacak.

Cumartesi günü ise yağışlar doğuya kayacak. Karaman, Kayseri, Erzurum ve Sivas çevrelerinde kar yağışının görülmesi bekleniyor.