Kar yağışı sürüyor! Sıcaklık batıda artacak, doğuda düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamaya göre yurdun kuzeybatı kesimlerinde sıcaklık 2 ila 4 derece artacak, doğu kesimlerde ise 2 ila 4 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamada vatandaşlar kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ve buzlanma-don olaylarına karşı uyarıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminleri şöyle:

Yağışların; Hakkari çevreleri ile Van’ın güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m²/12 saat), rakımı 1100 m üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek tipi şeklinde yağış, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgârın; Güney Ege kıyıları ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkat!

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL'DA YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

İstanbul'da dün yüksek kesimlerde kar etkili oldu. Kartal ve Pendik'te bazı yerler beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı Çarşamba öğlen saatlerinde başladı. Pendik ve Kartal'da dün de kar yağışı etkili oldu. 2 ilçede bazı noktalar beyaza büründü. Belediye ekiplerinin kar kürüme araçları ise kent genelinde herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi.

BİRÇOK İLDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Karaman, Konya, Afyonkarahisar ile Aksaray'ın bazı kesimlerinde kar etkili oluyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Konya, Karaman, Aksaray ile Niğde'de havanın parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarın genellikle kuzeyden orta kuvvette, bölgenin güney kesimlerinde yer yer kuvvetli eseceği öngörülüyor.

KARAMAN

Karaman'da kar yağışı etkili oluyor.

İç Anadolu ile Akdeniz bölgelerini bağlayan Sertavul Geçidi'nde kar, buzlanma ve sis nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Ekipler, kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor. Çekici türü araçlar ise aralıklarla kent girişindeki akaryakıt istasyonlarında bekletiliyor.

Karayolları ekipleri de Karaman-Mersin, Karaman-Konya ve Karaman-Ereğli kara yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

KONYA

Konya'da, Seydişehir, Yalıhüyük, Bozkır kara yollarında polis ekipleri, sürücüleri kar lastiği ve zincir takmaları konusunda uyarıyor.

Yalıhüyük ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Gölcük Yaylası'nda kar kalınlığı 1 metreyi geçti.

Yunak ilçesinde dün akşamdan bu yana aralıklarla süren yağış nedeniyle cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Belediye ekipleri, yolları ulaşıma açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da gece başlayan kar, il merkezi ve ilçelerde yüksek kesimlerde etkili oluyor.

Bazı vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, sürücüleri yağış nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Karayolları 31. Şube Şefliği ekipleri de kenti çevre illere bağlayan yollarda olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Kar yağışıyla Afyon Kalesi de beyaza büründü.

AKSARAY

Aksaray'ın Eskil ilçesinde akşam başlayan kar, zaman zaman tipiye dönüştü.

Kar nedeniyle ilçe merkezindeki cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan tahminlere göre, yarın yağışlar batı ve iç kesimleri terk edecek. Hafta sonu ise yer yer görülmeye devam edecek.

Yeni haftayla birlikte Doğu Akdeniz dışındaki tüm bölgelerde havanın güneşli veya parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Sıcaklığın ise mevsim normallerinde seyredeceği ifade ediliyor.

BARTIN-SİNOP'TA FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bartın-Sinop arasında fırtına beklendiğini duyurdu.

MARMARİS'TE 4 AYLIK YAĞIŞ 4 GÜNDE YAĞDI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 1 yılda yağan yağmurun yaklaşık 3'te 1'i, 4 günde düştü. Yılda ortalama metrekareye 1126 kilogram yağışın düştüğü ilçede 4 günde bu oran metrekareye 414,6 kilogram olarak ölçüldü.

Marmaris ve 13 kırsal mahallesinde, 8 Ocak'ta başlayan yağmur, akşam saatlerinde, 20 dakika süren ve şiddetini artırdıkça ceviz büyüklüğüne ulaşan doluya döndü. İlçe merkezi, uzun süreli dolu nedeniyle beyaza büründü. Dolunun ardından yağmur da düne kadar devam etti. En yüksek yağış miktarı 9 Ocak'ta yaşandı, 24 saatte metrekareye 200 kilogram yağmur düştü. 4 gün süreyle, aralıksız devam eden yağmurlar nedeniyle ilçedeki toplam 51 ev, iş yeri, bahçe ve tarlada su baskını yaşandı. Dolu ve yağmur nedeniyle 27 araç hasar gördü, 4 dere taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü.



TOPRAK KAYMASI



İçmeler Mahallesi'nde yazın yanan dağlık alanların çıplak kalmasıyla akan çamurlu sular 2 istinat duvarını yıktı, toprak kaymaları meydana geldi. Toprak kayması ve su taşkınları nedeniyle Marmaris- İçmeler Mahallesi arasındaki 11 kilometrelik ve İçmeler Mahallesi-Asparan mevkisi arasındaki 17 kilometrelik yol ile İçmeler-Turunç, Bayır ve Osmaniye Mahallesi'ni birbirine bağlayan kara yolu trafiğe kapatıldı. Marmaris Körfezi ve İçmeler Mahallesi'nde dağ eteklerinden derelere dökülen çamurlu sudan deniz de kahverengiye döndü. Kırsal mahallerde zarar gören enerji nakil hatları sebebiyle de elektrik kesintileri yaşandı.

3 İŞÇİ YARALANDI



Çalışmalar sırasında 3 işçi kaygan zeminde düşüp hafif yaralandı. Görevliler, yağan yağmurda, olumsuzluk yaşanan alanlarda temizlik ve yolun açılması için seferber oldu. Konut, tarla ve bahçelerde sular tahliye edildi. Marmaris İlçe Defterdarlık Müdürlüğü ekipleri zarar tespit çalışması yaptı.

30 YIL ÖNCE METREKAREYE 466 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞMÜŞTÜ



Yılda ortalama metrekareye 1126 kilogram yağış düşen Marmaris’te 4 günde yağan yağmurun metrekareye 414,6 kilogram olduğu belirtildi.



Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçeye en son 30 yıl önce 12 Aralık 1992'de 4 günde metrekareye 466 kilogram yağmur düştüğü için sel felaketi yaşandığını, denizle caddelerin birleşip araçların suda sürüklendiği bildirildi.