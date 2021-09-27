Karabağ Savaşı’nın üzerinden bir yıl geçti

KSÜ Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Toğrul İsmayıl, Ermenistan’ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020'de başlatılan 44 günlük savaşın birinci yılında Aksu Haber’e değerlendirmelerde bulundu.



Azerbaycan 44 günde gelen zaferle yıllardır işgal altında olan 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyü kurtardı.

Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında dik duruşu zaferi getiren en önemli etkendi.

30 yıla yakın işgal altında kalan topraklarda bugün artık Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor.