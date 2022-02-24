Karadeniz'de Türk gemisi vuruldu, can kaybı yok
Karadeniz'de Odessa'dan kalkarak Romanya'ya giden bir Türk gemisine bomba isabet ettiği bildirildi. Gemi hasar alırken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
GÜNDEM 24.02.2022, 17:54
Denizcilik Genel Müdürlüğü: "Odessa açıklarında Marshall Adaları bayraklı Türk sahipli Yasa Jüpiter gemisine bomba isabet ettiği bilgisi üzerine yapılan görüşmede geminin yardım talebi olmadığı, Romanya kara sularına intikal halinde olduğu, can kaybı olmadığı ve güvende olduğu öğrenilmiştir."
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