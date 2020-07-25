Karamollaoğlu Ayasofya’nın açılışına katılmama nedenini açıkladı!
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Balgat Hamidiye Camii'nde kılınan Cuma namazı sonrasında Ayasofya Camii’nin açılışı ile ilgili konuştu.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ayasofya Camii'nin açılışı ile ilgili kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Katılmamasının özel bir nedeni olmadığını ifade eden Karamollaoğlu pandemiye dikkat çekti.
Ayasofya’nın ibadete açılış törenine katılmayan Karamollaoğlu, "Özel bir şey yoktu ama bildiğiniz gibi bu dönemde bir pandemi var. Bundan dolayı da sıkıntılar var, ben sabah televizyonlara baktığımda, alınan bütün tedbirlere rağmen Ayosfya’nın içinin tıka basa dolduğuna şahit oldum" dedi.
Karamollaoğlu, “Özel bir şey yoktu ama bildiğiniz gibi bu dönemde bir pandemi var. Bundan dolayı da sıkıntılar var ben sabah televizyonlara baktığımda, alınan bütün tedbirlere rağmen Ayosofya'nın içinin tıka basa dolduğuna şahit oldum” ifadesini kullandı.
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