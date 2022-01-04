Karbonmonoksitten zehirlenen baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu yaşamını yitirdi.
GÜNDEM 04.01.2022, 09:37
Yavuzlar Mahallesi'nde yaşayan Asiye Ç., sabah okula göndermek için odalarına girdiği çocukları 6 yaşındaki Hüseyin Can ve 8 yaşındaki Ali Efe ile eşi Samet Ç.'yi hareketsiz şekilde buldu.
Aynı odada uyuyan eşi ve çocuklarının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini fark eden anne Asiye Ç.'nin yardım istemesi üzerine komşuları durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Adrese giden sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde baba ile iki çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi.
Acı haberi alarak olay yerine gelen aile yakınları gözyaşı döktü.
Polis ekiplerinin evdeki incelemeleri sürüyor.
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