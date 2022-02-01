Karda aç kalan kurt köye indi
Kars’ın Selim ilçesinde karla kaplı arazide yiyecek arayan kurt, vatandaşlar tarafından görüntülendi.
GÜNDEM 01.02.2022, 10:32
Kış mevsiminin çetin ve uzun geçtiği Kars’ta, yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.
Kırsalda yiyecek bulamayan yırtıcılar zaman zaman yerleşim yerlerinin yakınına iniyor.
Selim ilçesine bağlı Kekeç köyü çevresine gelen bir kurt, arazide bir süre yiyecek aradı.
Kurdun kar üzerinde yiyecek araması köydeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Namaz Vakti 01 Şubat 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|23
|54
|2. Konyaspor
|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|50
|2. Sevilla
|22
|46
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|21
|36
|5. Barcelona
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Villarreal
|22
|32
|8. Rayo Vallecano
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|22
|31
|10. Valencia
|22
|29
|11. Osasuna
|22
|28
|12. Celta Vigo
|22
|27
|13. Espanyol
|22
|27
|14. Granada
|22
|24
|15. Elche
|22
|23
|16. Getafe
|22
|22
|17. Mallorca
|21
|20
|18. Cadiz
|22
|18
|19. Deportivo Alaves
|22
|17
|20. Levante
|21
|11