Karda düşmemek için ne yapmalı?

Özel Megapark Hastanesi Doktorlarından Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doktor Ömer Yavuz bu husus hakkında dikkat edilmesi gerekenleri paylaştı.

Yavuz konuşmasının devamında “Düşme sonucunda şiddetli ağrı hissediyorsak, ağrı olan bölgeyi hareketsiz hale getirip ilk etapta soğuk uygulamalıyız.” dedi.

Erken teşhisin süreci olumlu etkilediğini söyleyen Yavuz: “Düşme sonucunda hafif ağrı olursa ve bu ağrı uzun süre devam ederse süreç ameliyata kadar uzayabilir.” Diye konuştu.