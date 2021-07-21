Kardeşe son görev! Alişan, kardeşinin tabutunu gözyaşlarıyla taşıdı
Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 20 gündür koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bugün son yolculuğuna uğurlanacak olan Tektaş'ın cenaze namazı Teşvikiye Camii'nde kılınacak. Namaz öncesi Camii avlusunda görüntülenen Alişan ve ailesinin gözyaşları yürekleri acıttı.
GÜNDEM 21.07.2021, 13:20 21.07.2021, 13:22
Başarılı şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajerliğini yapan Selçuk Tektaş, 20 gündür devam eden koronavirüs savaşını kaybetti. 41 yaşındaki Selçuk Tektaş, dün gece yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tektaş bugün kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Ezandan önce camide toplanan acılı aileden Alişan, gözyaşları içinde annesine sarılarak teselli etmeye çalıştı. Derya Baykal ve Çağla Şıkel de törene katılarak yakın dostlarına destek oldu.
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