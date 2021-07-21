Kardeşe son görev! Alişan, kardeşinin tabutunu gözyaşlarıyla taşıdı

Başarılı şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajerliğini yapan Selçuk Tektaş, 20 gündür devam eden koronavirüs savaşını kaybetti. 41 yaşındaki Selçuk Tektaş, dün gece yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tektaş bugün kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Ezandan önce camide toplanan acılı aileden Alişan, gözyaşları içinde annesine sarılarak teselli etmeye çalıştı. Derya Baykal ve Çağla Şıkel de törene katılarak yakın dostlarına destek oldu.