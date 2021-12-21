Kargoyla sahte içki satan çete çökertildi
Merdiven altı imalathanelerde ürettikleri sahte içkileri kargo yoluyla alıcılara gönderdiği tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.
GÜNDEM 21.12.2021, 11:15 21.12.2021, 17:59
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı, merdiven altı imalathanenelerde üretilen sahte içkinin kargo yoluyla alıcılara gönderildiğini tespit etti.
İstanbul ve İzmir'de iki ayrı imalathaneye yapılan operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
KOM ekipleri, çetenin gönderdiği kargo bilgilerine ulaşarak sahte içki alanların da adreslerine gitti.
Adreslerde bulunanları sahte içkinin hayati risklerine karşı uyaran ekipler, mevcut sahte içkilere de el koydu.
Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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