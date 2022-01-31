Karlar erimeye başladı, barajlarda doluluk yüzde 55'i geçti

İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşandı.

2021 Nisan ayında yüzde 86.82'ye kadar çıkan doluluk oranları düşüşe gereçerek kış aylarında yüzde 40'a kadar geriledi. Ancak İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrasında barajlar olumlu yönde etkilendi.

YÜZDE 55'E YÜKSELDİ

Bugün yayınlanan İSKİ verilerine göre İstanbul'daki baraj doluluk oranı yüzde 55,25'e yükseldi. Son bir haftadaki artış yüzde 1.14 olarak kayıtlara geçti.

SU HAVZALARINDA BEYAZ ÖRTÜ ERİMEYE BAŞLADI

Ulaşımda büyük sıkıntılara neden olan kar yağışlarıyla birlikte İstanbul'u besleyen baraj göllerinin çevresi beyaz örtüye yavaş yavaş erimeye başladı.

Önümüzdeki hafta içinde beklenen yağışlı havayla birlikte erimenin hızlanacağı ve doluluk oranlarında hızla artışa neden olacağı belirtildi.

İstanbul'un en dolu barajı bugün yapılan ölçümlere göre Ömerli Barajı oldu. Ömerli barajında doluluk oranı yüzde 77.23 olarak ölçüldü.

Sonbahar aylarında adeta kuruyan Kazandere barajında doluluk oranı yüzde 57.17, Papuçdere barajlarında ise yüzde 59.02'e çıktı.

İstanbul'da şu anda 7 barajda doluluk oranı yüzde 50'in üzerinde. İstanbul'un en düşük baraj doluluk oranı ise yüzde 23.87'le Sazlıdere barajı.

İstanbul'un barajlarındaki son doluluk oranları



ALİBEYKÖY %37.25



BÜYÜKÇEKMECE %44.68



DARLIK %55.54



ELMALI %74.92



ISTRANCALAR %62.31



KAZANDERE %57.17



ÖMERLİ %77.23



PAPUÇDERE %59.02



SAZLIDERE %23.87



TERKOZ %50.74

SON 5 GÜNLÜK DOLULUK ORANLARI

İSKİ verilerine göre son beş gün içinde barajların doluluk oranları:

26 Ocak 2022: yüzde 54,68

27 Ocak 2022: yüzde 54,64

28 Ocak 2022: yüzde 54,66

29 Ocak 2022: yüzde 54,69

30 Ocak 2022: yüzde 54, 94