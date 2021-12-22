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Karlı dağlar Sarıkamış yiğitlerine geçit vermedi

Birinci Dünya Savaşı Esnasında Sarıkamış'ta Meydana Gelen Osmanlı İmparatorluğu - Rus İmparatorluğu Çatışmaları Esnasında Yaşanan Başarısız Bir Askeri Harekat Olan Sarıkamış Harekâtı'nın 106. Yılında, Sarıkamış'ta Şehit Olan Vatandaşları Unutmadık.

GÜNDEM 22.12.2021, 11:01
Karlı dağlar Sarıkamış yiğitlerine geçit vermedi

Osmanlı Devleti Tarafından, Dönemin Çarlık Rus Devletine Karşı Başlatılan Sarıkamış Harekatı, Tarihimizin En Acı Savaşlarından Birine Sahne Oldu.

Sarıkamış'ta Vatan Savunması İçin Zor Koşullarda Yola Koyulan Vatan Evlatları, Taktiksel Hata Sonucu Donarak Şehit Oldu.

Kahramanlarımız Onlar

Can Evlatlarımız.

Onlar Her Yerde

Tipinin Kar Fırtınasının   Acımasızca Hüküm Sürdüğü Yalçın Tepelerde Issız Düzlüklerde Soğuğun Rüzgarın Sesinin En Büyük Gerçek Olduğu Vatan Topraklarında

Kar Ve Gökyüzünün Artık Birbirinden Ayırt Edilmediği Acımasız Doğada

Ama Yılmadılar.

 Yaşadığınız Coğrafi Vatan Bayrağımızı Bayrak Yapan Kahraman Mehmetçik

Sen Vatan Sevgisi Fazilet Diye Kanını Döküp Canını Veren , Dağları Denizleri Aşan Yılmadan Yorulmadan  Zaferden Zafere Koşan, Şerefli, Asil, Kahraman Türk Askerisin

Sen Sarıkamışta  Dumlupınar'da Sakarya Hakkari Ve Çukurca'da Vatanın Her Karışında  En Çetin Şartlarda  Görev Yapan Onurlu Ve Gururlu Vatan Evladısın.

Biz Uyurken Uyumayan Birileri Biz Huzurla Yaşayalım Diye Yürüyorlar Adım Adım O Sarp Engin Kayalıkları Çünkü Vatan Sevgisi Kutsaldır Çünkü Bayrakları Bayrak Yapan Üstündeki Kandır Ve Toprak Eğer Uğrunda Ölen Varsa Vatandır.

#Sarıkamış #Birinci Dünya Savaşı
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