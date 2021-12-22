Karlı dağlar Sarıkamış yiğitlerine geçit vermedi
Birinci Dünya Savaşı Esnasında Sarıkamış'ta Meydana Gelen Osmanlı İmparatorluğu - Rus İmparatorluğu Çatışmaları Esnasında Yaşanan Başarısız Bir Askeri Harekat Olan Sarıkamış Harekâtı'nın 106. Yılında, Sarıkamış'ta Şehit Olan Vatandaşları Unutmadık.
Osmanlı Devleti Tarafından, Dönemin Çarlık Rus Devletine Karşı Başlatılan Sarıkamış Harekatı, Tarihimizin En Acı Savaşlarından Birine Sahne Oldu.
Sarıkamış'ta Vatan Savunması İçin Zor Koşullarda Yola Koyulan Vatan Evlatları, Taktiksel Hata Sonucu Donarak Şehit Oldu.
Kahramanlarımız Onlar
Can Evlatlarımız.
Onlar Her Yerde
Tipinin Kar Fırtınasının Acımasızca Hüküm Sürdüğü Yalçın Tepelerde Issız Düzlüklerde Soğuğun Rüzgarın Sesinin En Büyük Gerçek Olduğu Vatan Topraklarında
Kar Ve Gökyüzünün Artık Birbirinden Ayırt Edilmediği Acımasız Doğada
Ama Yılmadılar.
Yaşadığınız Coğrafi Vatan Bayrağımızı Bayrak Yapan Kahraman Mehmetçik
Sen Vatan Sevgisi Fazilet Diye Kanını Döküp Canını Veren , Dağları Denizleri Aşan Yılmadan Yorulmadan Zaferden Zafere Koşan, Şerefli, Asil, Kahraman Türk Askerisin
Sen Sarıkamışta Dumlupınar'da Sakarya Hakkari Ve Çukurca'da Vatanın Her Karışında En Çetin Şartlarda Görev Yapan Onurlu Ve Gururlu Vatan Evladısın.
Biz Uyurken Uyumayan Birileri Biz Huzurla Yaşayalım Diye Yürüyorlar Adım Adım O Sarp Engin Kayalıkları Çünkü Vatan Sevgisi Kutsaldır Çünkü Bayrakları Bayrak Yapan Üstündeki Kandır Ve Toprak Eğer Uğrunda Ölen Varsa Vatandır.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|18
|45
|2. Konyaspor
|17
|33
|3. Başakşehir
|18
|32
|4. Adana Demirspor
|18
|29
|5. Hatayspor
|17
|29
|6. Fenerbahçe
|17
|28
|7. Alanyaspor
|17
|27
|8. Sivasspor
|17
|25
|9. Beşiktaş
|17
|25
|10. Karagümrük
|17
|25
|11. Galatasaray
|18
|24
|12. Giresunspor
|18
|22
|13. Antalyaspor
|18
|22
|14. Gaziantep FK
|17
|22
|15. Kayserispor
|17
|20
|16. Altay
|18
|18
|17. Rizespor
|17
|16
|18. Göztepe
|17
|14
|19. Öznur Kablo Yeni Malatya
|17
|14
|20. Kasımpaşa
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|17
|36
|2. Ankaragücü
|17
|33
|3. Erzurumspor
|16
|32
|4. Bandırmaspor
|17
|31
|5. Eyüpspor
|17
|31
|6. İstanbulspor
|17
|26
|7. Samsunspor
|17
|26
|8. Gençlerbirliği
|17
|26
|9. Kocaelispor
|17
|24
|10. Adanaspor
|17
|23
|11. Tuzlaspor
|16
|22
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Boluspor
|17
|21
|14. Menemenspor
|17
|20
|15. Ankara Keçiörengücü
|17
|19
|16. Altınordu
|17
|19
|17. Bursaspor
|17
|18
|18. Denizlispor
|17
|16
|19. Balıkesirspor
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|18
|44
|2. Liverpool
|18
|41
|3. Chelsea
|18
|38
|4. Arsenal
|18
|32
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
|17
|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|18
|10
|20. Norwich City
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|18
|43
|2. Sevilla
|18
|38
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Barcelona
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Villarreal
|18
|25
|10. Athletic Bilbao
|18
|24
|11. Espanyol
|18
|23
|12. Osasuna
|18
|22
|13. Celta de Vigo
|18
|20
|14. Mallorca
|18
|20
|15. Granada
|17
|19
|16. Getafe
|18
|15
|17. Elche
|18
|15
|18. Deportivo Alaves
|18
|15
|19. Cádiz
|18
|14
|20. Levante
|18
|8