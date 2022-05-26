Kasksız bindiği motosiklete ehliyetsiz sürücü çarptı

İzmir'de ehliyetsiz sürücünün çarptığı motosikletteki 24 yaşındaki Dilara Aldanoğlu 5 aydır yaşam mücadelesi veriyor.

Kaza, geçen 31 Aralık'ta Erzene Mahallesi 10 Sokak'ta meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü İsa E'nin kullandığı otomobille, Sude Solak'ın kullandığı motosiklet kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kaskı takılı motosiklet sürücüsü Solak ile arkasında oturan ve kask takmadığı belirlenen Dilara Aldanoğlu, motosikletten fırladı.

Otomobilin ön camına çarpan motosikletteki iki arkadaş yaralandı. Çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Solak ve Aldanoğlu'nu Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza sonrası serbest bırakılan ehliyetsiz Sürücü İsa E.

Solak tedavisinin ardından taburcu olurken, beyin travması ve buna bağlı kanama geçiren ağır yaralı Dilara Aldanoğlu'nun ise ilk müdahalenin ardından Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Solunum cihazına bağlı ve bilinci kapalı olan Aldanoğlu'nun tedavisi yaklaşık 5 aydır sürüyor.



SÜRÜCÜ SERBEST



Kazadan sonra gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen otomobil sürücüsü İsa E., serbest bırakıldı.



AİLESİNE SÜRPRİZ YAPMAK İSTEDİ



Hemşirelik eğitimi aldığı ve mezunu olduğu Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Aldanoğlu'nun yılbaşında ailesine sürpriz yapmak için İzmir'e geldiği öğrenildi.

DOKTORLAR UMUTLU DEĞİL



Dilara Aldanoğlu'nun Yasemin Aldanoğlu, kızının tekrar beyin ameliyatına gireceğini söyledi.



Doktorların kızının sağlık durumunun daha iyiye gitme ihtimalinin düşük olduğu söylediğini aktaran Aldanoğlu, "Bakım hastası olacağı yönünde öngörü var. Ancak 'Allah'tan ümit kesilmez' diyorlar. Ben de umudumu kaybetmiyorum" dedi.



"AKADEMİSYEN OLMAK İSTİYORDU"



Aldanoğlu, kızının tedavi gördüğü hastanede stajını yaptığını ve ardından diplomasını aldığını söyleyerek "Akademisyen olmak istiyordu. Başarılı bir öğrenci olduğu için okulunda akademisyen asistanı oldu" diye konuştu.



"TUTUKLU YARGILANMASINI İSTİYORUM"



Acılı anne ehliyetsiz sürücünün serbest bırakılmasına da tepki gösterdi. Zanlının tutuklanmasını isteyen anne, "İçimdeki yangın hiçbir türlü geçmez ama belki soğur. Kızım bu haldeyken sürücünün serbest kalması beni yaralıyor" ifadelerini kullandı.