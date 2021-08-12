Kastamonu'da can kaybı 9'a yükseldi
Kastamonu’da sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Bartın’da 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. 3 ilde 616 kişi tahliye edildi. Kastamonu ve Sinop’ta tahliye çalışmalarına 20 helikopter ve 2 İHA katılıyor.
Batı Karadeniz’de salı akşamı etkili olan yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde can kaybı arttı. Kastamonu’da can kaybı 9'a yükseldi. Bartın’da bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Batı Karadeniz bölgesinde 11 Ağustos’ta etkili olan yağışın ardından Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta sel ve su baskınları ve heyelanlar meydana geldi.
Bartın’ın Ulus ilçesinde, Kastamonu’nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop’un Ayancık ilçelerini sel vurdu.
Afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmaları başlatıldı.
Kastamonu’da 9 kişi hayatını kaybetti. AFAD ekipleri 7/24 görev başında.
Bartın'da 1 kişi aranıyor
Bartın’ın Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan 1 kişiyi arama çalışmalarına AFAD, İtfaiye, UMKE ve Jandarma ekipleri katılıyor.
Samsun, Amasya, Çorum, Çankırı, Karabük, Giresun, Ordu, Tokat, Bolu, Düzce ve Zonguldak valilikleri de çalışmalara destek oluyor.
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