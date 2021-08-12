Batı Karadeniz’de salı akşamı etkili olan yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde can kaybı arttı. Kastamonu’da can kaybı 9'a yükseldi. Bartın’da bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Batı Karadeniz bölgesinde 11 Ağustos’ta etkili olan yağışın ardından Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta sel ve su baskınları ve heyelanlar meydana geldi.

Bartın’ın Ulus ilçesinde, Kastamonu’nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop’un Ayancık ilçelerini sel vurdu.

Afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmaları başlatıldı.

Kastamonu’da 9 kişi hayatını kaybetti. AFAD ekipleri 7/24 görev başında.

Bartın'da 1 kişi aranıyor

Bartın’ın Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan 1 kişiyi arama çalışmalarına AFAD, İtfaiye, UMKE ve Jandarma ekipleri katılıyor.

Samsun, Amasya, Çorum, Çankırı, Karabük, Giresun, Ordu, Tokat, Bolu, Düzce ve Zonguldak valilikleri de çalışmalara destek oluyor.