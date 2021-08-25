Kastamonu'ya 10 milyon lira daha kaynak
Selden etkilenen ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiği Kastamonu'da, afetzedeler için 10 milyon lira daha kaynak aktarıldı.
GÜNDEM 25.08.2021, 21:12
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından Kastamonu'ya ek kaynak aktarıldığını açıkladı.
Bakan Yanık, "Selden etkilenen Kastamonu'da hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bölgeden gelen raporları dikkate alarak afetzedeler için 10 milyon TL daha kaynak aktarıyoruz" dedi.
Yanık ayrıca, "Bugün itibarıyla Kastamonu'ya toplam 35 milyon TL, bölgeye ise toplam 50 milyon TL kaynak aktarmış olduk" ifadelerini kullandı.
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