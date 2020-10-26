Kaynarca Belediye Başkanı Türker'in COVID-19 testi pozitif çıktı

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesi Belediye Başkanı Serdar Türker, yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

GÜNDEM 26.10.2020, 13:31
Kaynarca Belediye Başkanı Türker'in COVID-19 testi pozitif çıktı

Kaynarca beldesi Belediye Başkanı Serdar Türker, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Geçen hafta boğaz ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle gittiği Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan COVID-19 testinin pozitif çıktığını belirten Türker, bunun üzerine hastanede tedavi sürecinin başlatıldığını ifade etti.

Türker, sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti. 

#Kaynarca beldesi Belediye Başkanı Serdar Türker #yeni tip koronavirüs #kırklareli
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