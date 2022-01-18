Kayseri'de 4.9 büyüklüğünde deprem
Merkez üssü Kayseri Sarıoğlan olan 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Kahramanmaraş ve çevre illerden hissedildi.
GÜNDEM 18.01.2022, 02:44 18.01.2022, 03:05
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.28'te Sarıoğlan ilçesinde 4.9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
Depremin 23,75 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, çevre illerden de hissedildiği bildirildi.
Resmi makamlarden henüz olumlu veya olumsuz bir açıklama yapılmadı.
KANDİLLİ REVİZE ETTİ
İlk olarak depremin büyüklüğünü 5.1 olarak yayınlayan Kandilli Rasathanesi, daha sonra 4.9 olarak revize yaptı.
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