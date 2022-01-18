Kayseri'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.28'te Sarıoğlan ilçesinde 4.9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Depremin 23,75 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, çevre illerden de hissedildiği bildirildi.

Resmi makamlarden henüz olumlu veya olumsuz bir açıklama yapılmadı.

KANDİLLİ REVİZE ETTİ

İlk olarak depremin büyüklüğünü 5.1 olarak yayınlayan Kandilli Rasathanesi, daha sonra 4.9 olarak revize yaptı.