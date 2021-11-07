Kazazedeyi hastaneye götüren ambulans kaza yaptı: 5 yaralı

Bolu'da bir trafik kazasında yaralanan kişiyi hastaneye götüren ambulans ve otomobil çarpışırken, kazada 5 kişi yaralandı.

GÜNDEM 07.11.2021, 10:42
Kazazedeyi hastaneye götüren ambulans kaza yaptı: 5 yaralı

D-100 karayolu Dağkent kavşağında, Mudurnu ilçesindeki traktör kazasında yaralanan kişiyi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götüren Can Eren Dikilitaş idaresindeki 14 GL 358 plakalı ambulans, Dağkent kavşağında İlayda Göktaş (23) yönetimindeki 06 ADK 19 plakalı otomobil ile çarpıştı.

KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından savrulan ambulans refüje ve trafik levhalarını parçaladıktan sonra devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Meslektaşlarını araçtan çıkaran sağlık ekipleri, yaralıları çevre hastanelere sevk etti. Kazada yaralanan ambulans sürücüsü Can Eren Dikilitaş, sağlık personelleri Buşra Atıcı, Elif Kaymaz, otomobil sürücüsü İlayda Göktaş ve ambulansta bulunan ve ismi öğrenilemeyen yaralı tedavi altına alındı.

ANNESİ GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Kaza yerine gelen otomobil sürücüsü İlayda Göktaş'ın annesi otomobilin halini görünce kızı için gözyaşı döktü. Anneyi sağlık personelleri sakinleştirerek kızının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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