KDV indiriminin ayrıntıları belli oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel ihtiyaç malzemelerinin KDV oranının yüzde 8'e indirileceğini duyurdu. İndirimin detayları belli oldu.
Dün kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KDV sadeleştirilmesi projesi kapsamında hayata geçirilecek yeni vergi uygulamalarını açıklamıştı.
TEMEL İHTİYAÇ MALZEMELERİNDE KDV ORANI DÜŞTÜ
Bu uygulamayla; tüketicilerin temel ihtiyaç malzemelerinden olan sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi, hijyenik ped gibi ürünlerin satışında KDV oranı yüzde 18`den yüzde 8`e indirilecek.
ŞLETME VE OTELLERDE KDV İNDİRİMİ
Birinci sınıf işletme, üç yıldız ve üzeri otel gibi yerlerde yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranı, bu hizmetlerin tamamında yüzde 8 olarak uygulanacak. Böylece yemek yenilen yere göre farklı vergi oranı uygulamasına son verilmiş olacak.
KONUT TESLİM
Konut teslimlerinde, konutun büyükşehirlerde olup olmadığına, arsa birim metrekare değerlerine bakılmaksızın aynı şartlarda KDV`ye tabi tutulması ve bu teslimlerdeki KDV oranının sadeleştirilmesi sağlanacak.
KONUTLARIN METREKARE ALANLARINDA KDV DEĞİŞİMİ
Konutların net alanının 150 metrekareye kadar olan kısmı için KDV oranı yüzde 8, 150 metrekarenin üzerindeki konutlarda, bu sınırı aşan kısım için yüzde 18 olacak.
DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN KONUTLAR
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanı 150 metrekareye kadar olan kısmı için KDV oranı yüzde 1, 150 metrekarenin üzerindeki konutlarda, bu sınırı aşan kısım için yüzde 18 olarak uygulanacak.
İNŞAAT SEKTÖRÜ
İnşaat sektörünün KDV kaynaklı finansman yükünün azaltılması maksadıyla, arsa ve arazi teslimlerindeki KDV oranı da yüzde 18`den yüzde 8`e indirilecek.
TIBBİ CİHAZLAR
Tarife ve GTİP bazlı yüzde 8 KDV oranı uygulanan tıbbi cihazlar için hem ithalat hem de imalatçının yurt içi teslimi için güncel mevzuat düzenlemeleri esas alınarak Sağlık Bakanlığı uygulamalarıyla uyum sağlanacak.
Böylece sınırlı sayıdaki tıbbi cihazlar için uygulanan indirimli KDV oranı, Sağlık Bakanlığı ilgili mevzuat hükümlerine tabi tüm tıbbi cihazları kapsayacak şekilde genişletilecek.
TARIM
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tüm tohumluk ve fidanların KDV oranı yüzde 1`e indirilecek, böylece sayma usulüyle sadece belli başlı tohumlar ve fidanlar değil, Bakanlıkça sertifikalandırılan tüm tohumluklar ve fidanlar için aynı KDV oranının uygulanması esas alınacak.
TARIM MAKİNELERİ
Tarife ve GTİP bazlı yüzde 8 KDV oranı uygulanan tarım makinelerinin kapsamına sütçülükte kullanılan makine ve cihazlar ile pancar, meyve, yumurta gibi ürünleri ayırmada ve temizlemede kullanılan bir takım makinalar da dahil edilecek.
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