Kedi ve köpeklerin mağazalarda sergilenmesi yasaklanıyor

Kedi ve köpeklerin satışında yeni dönem başlıyor.

"Pet shop" olarak bilinen evcil hayvan mağazalarında artık kedi ve köpek satılamayacak, bu hayvanlar vitrinlerde sergilenemeyecek.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Türk Veteriner Hekimleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Uzm. Dr. Levent Uğurlu, “İsteyenler, pet shoplarda katalog üzerinden sahiplenme yapabilecek ya da arzu ederlerse Tarım Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu noktalara giderek orada beğendikleri hayvanları eğer şartları uygun ise alabilecekler” diye konuştu.

Satılan hayvanlara çip takılacak

Hayvan satışı yapanlar, kedi ve köpekleri çiftlik gibi doğal ortamlarda bulundurabilecek. Bu hayvanların bilgileri internete yüklenecek. Satılan hayvanlar çip takılarak sahibine teslim edilecek.

Çipli takip sistemini değerlendiren Uzm. Dr. Levent Uğurlu, “Ülkemizdeki kedi köpek sayısı kayıt altına alınmış olacak ve devam eden süreçte biz bunlarla ilgili hastalıkları da bilebileceğiz. Aynı zamanda bunlardan insana ulaşabilecek diye tabir ettiğimiz hastalıklar var mıdır yok mudur bunları rahatlıkla kayıt altına alabileceğiz” dedi.

Yasağa uymayanlara 2 bin 43 lira ceza

Satış için kedi ve köpek bulundurulan yerler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetlenecek.

Yasağa uymayanlara tespit edilmesi halinde hayvan başına 2 bin 43 lira ceza kesilecek.