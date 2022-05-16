Kedilerin 5 kuşak atası 'şecerelendirme' ile kayıt altına alınıyor
Türkiye'de yaşayan her biri farklı karakterdeki kedilerin soy kütüğü için merkezi sistem oluşturuluyor.
GÜNDEM 16.05.2022, 17:09
Türkiye'de yaşayan her biri farklı karakterdeki kedilerin soy kütüğü için merkezi sistem oluşturuluyor.
Böylelikle kedilerin 5 kuşak atasına kadar şecerelendirmeyle kayıt altına alınabiliyor.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Veteriner Hekim Halil Özden,
"Şecerelendirmede kedinin ırkı, rengi, cinsiyeti, hangi ülkeden gelmiş ya da hangi evde doğmuş gibi bilgileri içeriyor.” Dedi.
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