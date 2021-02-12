Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs aşısı oldu
Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte aile hekimine giderek koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı.
GÜNDEM 12.02.2021, 12:22 12.02.2021, 13:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de aşılamanın başladığı ilk gün tüm siyasi liderlere çağrı yaptı ve herkesin aşı olmasını istedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu teklifi önce kabul etti daha sonra sırasını bekleyeceğini söyledi.
Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı.
"TÜM VATANDAŞLARIMIZA BİR AN ÖNCE.."
Twitter hesabından fotoğrafları paylaşan Kılıçdaroğlu, paylaşımına şu notu düştü: "Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanım ile birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 aşımızı yaptırdık. Tüm vatandaşlarımıza bir an önce güvenli bir şekilde aşılarının yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diliyorum."
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