Kemal Kılıçdaroğlu'nun el hareketi Meclis'i karıştırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma sırasında kapak hareketi yaptı.

"AMERİKA'DAKİ AVRUPA'DAKİ ENFLASYONU SIRTIMIZA YIKIYORLAR"

CHP Lideri, "Bir şey daha yaptılar. Bakın siz bilmiyorsunuz. Çünkü araştırmıyorsunuz. Bakın aynı zamanda ne yaptılar biliyor musunuz? Dolar ile borçlandılarsa Amerika'daki enflasyonu, euro ile borçlandılarsa Avrupa Birliği'ndeki enflasyonu sırtımıza yıkıyorlar." ifadelerini kullandı.

AYIP AYIP

Kemal Kılıçdaroğlu, bu sözlerin ardından yaptığı kapak hareketi nedeniyle tartışmaların fitilini ateşledi.

AK Parti sıralarından "Ayıp, ayıp" sesleri yükseldi.

AK Partili milletvekilleri, Kemal Kılıçdaroğlu'nun özür dilemesi gerektiğini savundu.

Kemal Kılıçdaroğlu ise bağıran isimlere aldırış etmedi ve konuşmasına devam etti.

"GENEL BAŞKANIMIZ ELİNİ ELİNİN SIRTINA VURMUŞTUR"

Öte yandan Meclis'e verilen aranın ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel söz aldı.

Özel, Kılıçdaroğlu'nun hareketiyle ilgili, "Genel Başkanımız elini elinin sırtına vurmuştur. Sırtına yük bindirmek anlamındaki vücut dilidir. Hiçbir gruba karşı yapılmadı." dedi.