Kent protokolü Aydın’da şehrin holdingine sahip çıktı!

Kahramanmaraş ve Türkiye’de yapmış olduğu yatırımlarla Türkiye ekonomisine büyük katkı sunan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, Türkiye’nin ihracatta büyük ivme kazanmasına olanak sağladı.

Ayrıca Kipaş Holding’in bu önemli yatırımı, birlik beraberliğe ve bütünleşmeye vesile oldu.

Öksüz bu özel günde organizasyonun tüm ayrıntılarını ince ince hesap ederek bu şehirde doğup büyüyen ve milyarlarca dolarlık ekonomiye katkı sağlayan Kipaş Holding, şehrin tüm katmanlarını da içinde barındıran bir açılış gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş Havalimanı’ndan Kalkan Özel Uçakla Kahramanmaraş Milletvekilleri, Belediye Başkanları, İş Adamları, Ak Parti İl ve İlçe Teşkilatı ile basın mensupları Batı Kipaş Kağıt Fabrikası’nda ki ihtişamlı ortamda buluştu.

Programın ardından Kahramanmaraş’a dönüşte, misafirlerine eşlik eden Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz, uçakta Aksu Haber’e yaptığı açıklamada “Kahramanmaraş’ı ailem olarak görüyorum ve konuklara katılımlarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir’de, “Kahramanmaraş’ın değerini tüm Türkiye’ye göstermiş olduk, emeklerinden dolayı Kipaş Holding’e teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.