Kervancıoğlu'ndan anneler gününde anlamlı ziyaret!
Alpedo Kervan Lezzet Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu anneler gününde anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.
GÜNDEM 08.05.2022, 15:59 08.05.2022, 17:57
Yönetim Kurulu Başkanı Kervancıoğlu 17 Agustos 1996 tarihinde Ağrı Doğubayazıt da bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit olan Zekeriya Boyar’ın annesi Muhlise Boyar ve 27 kasım 2008 tarihinde bölücü örgüt tarafından yapılan saldırıda şehit olan Polis Memuru Halil Aksak'ın eşi eşe Aksak’ı anneler günü nedeniyle ziyaret etti.
Kervancıoğlu burada her iki anneye de çiçek takdim ederek anneler gününü kutladı.
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