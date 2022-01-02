'Kesişme: İyi ki varsın Eren' vizyona girdi!

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki galaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra kabine üyeleri, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan filmi şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ve şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in eşi Cemile Gedik ile birlikte izledi. Film boyunca salonda duygu dolu anlar yaşandı.

Film sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleri ve filmin oyuncuları ile sahnede bir araya geldi. Onlarla bir süre sohbet etti.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a filmin görselinin yer aldığı bir plaket takdim etti.

Gala, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' izleyiciyle buluştu

TRT ortak yapımı 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminin çekimleri Hatay ve Trabzon başta olmak üzere 9 ilde yapıldı. Trabzon'daki çekimler Maçka'da şehit Eren Bülbül'ün yaşadığı mekanlarda kayda alındı.

Film gerçek olaylardan uyarlandı. Eren Bülbül'ün doğum günü 1 Ocak'tı. Film de Eren Bülbül'ün doğum gününde, yani bugün 800 sinemada izleyiciyle buluştu.

Filme yurt dışından da yoğun ilgi var. Aralarında Almanya ve Fransa'nın da olduğu 8 ülkede, 6 Ocak'ta vizyona girecek.