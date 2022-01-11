KGAÖ Barış Gücü askerleri, iki gün sonra Kazakistan'dan çıkmaya başlayacak

Kazakistan'da Ocak 2022'in başında akaryakıt fiyatlarındaki zamma karşı başlatılan protestolar, zam kararlarının geri çekilmesine rağmen durmamış ve polis ile eylemciler arasında çatışmalar yaşanmıştı.

RUSYA ÖNDERLİĞİNDE ASKERİ BİRLİKLER GÖNDERİLDİ

Bu kapsamda Tokayev; Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus ve Ermenistan'ın yer aldığı Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) yardım istemiş ve ülkeye Rusya öncülüğünde yaklaşık 2 bin 500 barış gücü gelmişti. Barış gücünün ülkeye gelmesi ve Tokayev'in orduya "uyarmadan ateş açın" emrini vermesiyle çoğu ilde eylemler bastırıldı. Olaylar sonrası 8 bine yakın insan gözaltına alındı.

"DARBE GİRİŞİMİNİ ATLATTIK" DEMİŞTİ

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) liderleriyle videokonferans yoluyla dün yaptığı görüşmede, "Kazakistan darbe girişimini atlattı" demiş, Rusya liderliğinde ülkeye gelen barış gücünün görev süresinin yakın bir zamanda sona ereceğini söylemişti.

"BARIŞ GÜCÜ 10 GÜN İÇİNDE ÇEKİLECEK"

Tokayev bugün yaptığı açıklamada, "Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü çerçevesinde ülkeye gelen barış güçleri misyonunu tamamlandı. Çekilme 2 gün içinde başlayacak ve 10 gün sürecek" dedi.

KAZAKİSTAN'DA YENİ BAŞBAKAN BELLİ OLDU

Diğer yandan Kazakistan'da merakla beklenen süreç de son buldu. Alihan Smailov, Kazakistan'ın yeni başbakanı olarak görev yapmaya başlayacak. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan Meclisi genel toplantısında, başbakanlık görevine Alihan Smailov'un adaylığını sundu. Smailov, tüm siyasi parti milletvekilleri tarafından "evet" oyu alarak ülkenin 12. Hükümet Başkanı oldu.