Kiev'de TV verici kulesi vuruldu
Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki sembol yapıları da hedef almaya başladı. Son olarak Kiev'deki televizyon verici kulesi vuruldu. Saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
GÜNDEM 01.03.2022, 21:50
Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı da Rusya'nın televizyon kulesine saldırı düzenlediği haberini doğruladı.
Saldırıya ilişkin görüntülerde televizyon kulesinin etrafında yoğun duman yükseldiği görüldü.
Saldırı Moskova'nın Kiev'de Ukrayna istihbaratına ait merkezi, yüksek hassasiyetli silahlarla vuracağını duyurmasının ardından gerçekleştirildi. Ukrayna Acil Durum Servisi saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.
Sovyetler Birliği döneminde inşa edilmişti
Sovyetler Birliği döneminde yapılan 385 metre yüksekliğindeki televizyon kulesi, şehrin sembol yapıları arasında bulunuyor.
Saldırının şehirdeki televizyon yayınlarını kesmeye yönelik olduğu düşünülüyor.
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