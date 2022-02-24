Kiev'den yeni bir patlama sesi duyuldu

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesi devam ediyor.
Havadan ve karadan saldırılarını sürdüren Rusya, başkent Kiev'de yeni bir hedefi vurdu.
Rusya'nın hedef aldığı Kiev’de yeni bir patlama sesi duyuldu.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesi devam ediyor.
Havadan ve karadan saldırılarını sürdüren Rusya, başkent Kiev'de yeni bir hedefi vurdu.
Rusya'nın hedef aldığı Kiev’de yeni bir patlama sesi duyuldu.
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