Kılıçdaroğlu, anket sonuçlarını açıkladı!
Kemal Kılıçdaroğlu, anket sonuçlarında CHP'li belediyelerden memnuniyet oranının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu belirtti ve belediye başkanlarının ileride daha kritik yerlere gelmelerini istediğini söyledi.
GÜNDEM 27.06.2020, 13:52
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Kemal Kılıçdaroğlu, anket sonuçlarında CHP'li belediyelerden memnuniyet oranının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu belirtti ve belediye başkanlarının ileride daha kritik yerlere gelmelerini istediğini söyledi.
Yaptırdıkları anketin sonuçlarını açıklayan Kılıçdaroğlu, yüzde 50'nin üzerinde oranın CHP'nin yönettiği belediyelerden memnun olduğunu söyledi.
Kemal Kılıçdaroğlu ayrıca, belediye başkanlarının ilerleyen dönemde daha kritik yerlere gelebileceğini söyledi. CHP liderinin bu sözleri akıllara kulislerde adları 2023 seçimlerinde aday olarak geçen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı getirdi.
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