Kılıçdaroğlu'na tazminat şoku! Başkan Erdoğan'a 100 bin TL ödeyecek

Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, tank paleti fabrikası ile ilgili sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 100 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 100 bin lira manevi tazminat kazandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatlarının şikayeti üzerine 250 bin TL manevi tazminat talebiyle Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açılmıştı.



Mahkeme Kılıçdaroğlu’nun 100 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.