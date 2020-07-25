Kılıçdaroğlu: Tarihin bir dönüm noktasındayız

CHP'de 37. olağan kurultay Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla başladı. Kurultay'da, Divan Başkanlığına Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu seçildi.

GÜNDEM 25.07.2020, 13:14
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Kılıçdaroğlu: Tarihin bir dönüm noktasındayız

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı çalışmalarına başladı. 

Salona gelişinin ardından kürsüye davet edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeterli çoğunluğun sağlandığını belirterek, kurultayı açtı. 

Kılıçdaroğlu, "Sadece bize değil, sadece Türkiye'ye değil, bütün dünyaya ışık verecek olan bu kurultayda birlikte olmaktan ve önemli kararlar almaktan da ayrıca mutluluğumu ifade etmek istiyorum." dedi. 

Daha sonra gündem gereği saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. 

Kılıçdaroğlu, İstiklal Marşı'nın ardından 39 delegenin imzasıyla Divan Başkanlığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun aday gösterildiği önergeyi okudu. 

İki delegenin ret oyu verdiği önerge oy çokluğu ile kabul edildi ve Divan Başkanlığına Çerçioğlu seçildi.

Delegelere teşekkür eden Çerçioğlu da partilerini iktidar yapmak için tüm güçleriyle çalışacaklarını belirtti.

Çerçioğlu'nun önerisi ile divanın diğer üyeleri de oluşturuldu. 

Kılıçdaroğlu: Tarihin bir dönüm noktasındayız

Açılış konuşmasını yapan Kılıçdaroğlu, "Meclisin açılışının birinci yüzyılını bitirdik. Sorunlarımızı nasıl çözeceğimizi anlatan İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesini hazırladık." ifadelerini kullanarak, "Tarihin bir dönüm noktasındayız. Türkiye'nin refahı için hep birlikte tarihsel bir sorumluluğu üstlendik." şeklinde konuştu.

Kurultaya özel rap şarkı

Kurultayın yapılacağı merkezde kurultay için hazırlanan "Hak hukuk adalet mücadelemizde 83 milyon ile kucaklaşıp el ele iktidara yürüyoruz" ve rap şeklindeki "Altı Ok'un izinde yürüyoruz iktidara" şarkıları çalınıyor.

Alanda kurultay delegesi olmayan 9 il başkanı, 5 il belediye başkanı, önceki dönemlerde görev yapan 4 eski genel başkan ve şu ana kadar genel başkan adaylığını açıklayan 3 partilinin bulunacağı ayrı bir bölüm oluşturuldu.

Kovid-19 önlemleri kapsamında kurultay alanına kısıtlı sayıda basın mensubu alınırken, diğer basın mensupları için merkez dışında özel bir alan oluşturuldu. Bu alanda canlı yayın yapılıyor.

Parti tarafından kurultay için 25 ayrı bölümde canlı yayın ünitesi oluşturulurken, 20 ayrı kamerayla bu yayın ise link üzerinden yayıncı kuruluşlara ulaştırılacak. Parti fotoğrafçılarının içeriden çektiği fotoğraflar basın mensupları ile paylaşılacak ve ayrıca işitme engelliler için çeviri yapılacak.

Genel Başkan seçimi bugün, PM seçimi yarın yapılacak

Kurultay, çoğunluğun sağlanmasının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı açılışla çalışmalarına başlayacak.

Kurultayda, Divan Başkanlığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun önerilmesi bekleniyor. Divanın oluşturulmasının ardından Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun saat 11.00 veya saat 11.15 gibi kürsüye gelerek, yaklaşık 1,5 saatlik bir konuşma yapması bekleniyor. Kılıçdaroğlu, konuşmasında iktidar olmaları durumunda yapacaklarına ilişkin bir manifestoyu açıklayacak.

İki gün sürecek kurultayın ilk gününde genel başkan seçimi gerçekleştirilecek. 1356 delegenin oy kullanacağı CHP'de, genel başkan adayı olmak için yüzde 5 delegenin imzası gerekiyor. Bu nedenle genel başkan adayı olmak isteyenlerin 68 delegenin imzasıyla divana başvurması gerekiyor.

CHP'de şu ana kadar PM Üyesi İlhan Cihaner, Kurultay Onur Üyesi Tolga Yarman ve eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı aday adayı olmuştu.

Kurultayın ikinci gününde ise 60 kişilik PM üyelerinin seçimi yapılacak. CHP'de tüzük gereği PM üyeliğine adaylık için de 10 delegenin imzası gerekiyor.

CHP kurultayında seçimler için 44 sandık, her sandığa bağlı 3 kabin olacak. Toplamda 132 kabin oluşturulacağı açıklanan kurultayda, her kabinde 10 civarında delege ayrı ayrı oy kullanacak. 

CHP heyeti 37. Olağan Kurultay öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı öncesi CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığındaki parti heyeti, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Sabah erken saatlerde Anıtkabir'e gelen partililer, Aslanlı Yol'dan yürüyerek mozoleye geldi. Partililer, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Erkek ve beraberindeki partililer, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Muharrem Erkek, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, değişmez önderimiz, 

Sivas Kongresi'ni ilk kurultayı olarak kabul eden, milli mücadele ruhunu, kurtuluşu, kuruluşu ve aydınlanmayı temsil eden partimizin 37. Olağan Kurultayı öncesinde manevi huzurunuzda bulunmanın kıvancını yaşıyoruz. 31 Mart ve 23 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleşen yerel seçimlerin sonuçları ve ülkemizde yaşanan sosyal, siyasi ve ekonomik gelişmeler de düşünülerek kurultayımızın temasını 'İktidar Kurultayı' olarak belirledik. 

2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılına partimizin iktidarıyla geleceğimize inancımız sonsuz. Kurduğunuz ve kimsesizlerin kimsesi olarak tanımladığınız Cumhuriyetimizi partimizin iktidarında demokrasiyle taçlandıracağız ve hak, hukuk, adalet mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. İlke ve devrimlerinizin ışığında yorulmadan yolunuzda yürüyeceğimizin sözünü vererek sizi büyük bir saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun." 

Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren partililer, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün mezarına da çelenk bıraktı.

#CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
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