Kimliği belirsiz kadın kilime sarılı bir şekilde uyurken bulundu
Antalya'da bir apartmanın sakinleri bahçelerinde kilime sarılı halde hareketsiz yatan kadını görünce şaşkına döndüler. Vatandaşlar, kadını uyandırma çalışmalarında başarılı olamayınca durumu polise haber verdi. Polisin de başarılı olamaması üzerine kadın polis desteği istendi. İsmi öğrenilemeyen kadın, kadın polisin çağrısına cevap vererek uyuduğu yerden kalktı.
Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 523 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın bahçesinde hareketsiz bir şekilde kilime sarılı yatan bir kadın bulundu. Edinilen bilgiye göre apartmanda yaşayanlar, sabah bahçeye girdiklerinde gördükleri karşısında şaşırarak kadını uyandırmak istediler.
UYANDIRAMAYINCA POLİSİ ÇAĞIRDILAR
Daire sakinleri kadını ne yaptılar ise uyandıramadı. Durum polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen iki polis de başarılı olamadı. Bunun üzerine kadın polisten destek istendi. Kadın polisin çağrısına cevap veren kadın, uyuduğu yerden kalktı. Polis ekiplerine ismini söylemeyen kadın, yardım teklifini reddetti.
KADIN POLİS TARAFINDAN İKNA EDİLDİ
Kadını uyandırmak için uzun süre mücadele eden N.K., "Evimizin bahçesine girmiş. Tanımıyoruz. Kaldırmaya çalıştık kalkmadı. Büyük ihtimal şiddet görmüş galiba. Bizi duyuyor ismini söylemiyor. Şu anda kadın polis bekliyoruz. Biz ikna edemedik" dedi.
Bunun üzerine durum 112 ekiplerine haber verildi. 112 ekipleri tarafından alınan kadın, muayene edilmek üzere özel bir hastaneye götürüldü.
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