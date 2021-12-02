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KİPAŞ Holdingden dev yatırımda sona gelindi!

Kahramanmaraş’ın ve Türkiye’nin büyüyen ve gelişen gücü KİPAŞ Holding, 40 yıla yaklaşan tecrübesiyle kaliteli ve sürdürülebilir üretim yapısıyla Türkiye’nin gururu olurken son yaptığı yatırımla da Avrupa’nın en büyüğü oldu.

GÜNDEM 02.12.2021, 15:54
KİPAŞ Holdingden dev yatırımda sona gelindi!

Kahramanmaraş ve Türkiye’de yapmış olduğu yatırımlarla Türkiye ekonomisine büyük katkı sunan KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz, Türkiye’nin ihracatta büyük ivme kazanmasına sebep olurken. Öksüz, ayrıca Avrupa'nın da en büyük kağıt fabrikasını Türkiye'de kurulmasının gururunu da yaşattı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KİPAŞ Holding, tarafından Türkiye’ye kazandırılan ve Avrupa’nın en büyük kağıt fabrikasının deneme üretimlerine başladığını sosyal medya üzerinden duyurdu.



KİPAŞ Holding’in Aydın Söke Organize Sanayi Bölgesi’nde kurduğu dev kâğıt fabrikasında deneme üretimlerine başladı.

KİPAŞ Holding, başta tekstil olmak üzere enerji, tarım, çimento ve kâğıt piyasasında faaliyet göstererek adını dünyaya duyuruyor.

Yılda yaklaşık 730 bin ton kağıt üretim hedefi olan dev tesis, üretim için gün saymaya başlarken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla fabrikanın deneme üretimlerine başladığını açıkladı.

Dev fabrikanın 200 milyon dolarlık ihracat yapacağını açıklayan Bakan Varank yaptığı paylaşımda, “200 milyon dolar ihracat yapacak ve 800 vatandaşımıza ekmek kapısı olacak; Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikasının Türkiye'de kurulduğunu, deneme üretimlerine başladığını biliyor muydunuz” ifadelerine yer verdi.

Kâğıt piyasasındaki ilk yatırımını Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde yapan Kipaş Holding bu alandaki ikinci durağı ise Aydın’ın Söke ilçesi oldu. Söke Organize Sanayi Bölgesi’nde 658 dönüm üzerine kurulmuş olan kâğıt fabrikası yatırımında ilk deneme üretimlerine başladı.

Senede yaklaşık 730 bin ton kâğıt üretilecek dev tesiste, teknoloji ve kapasite anlamında Dünyanın önde gelen kâğıt fabrikalarından birisi olarak gösterilen Kipaş Holding, kendi enerjisini de üretecek. Arıtma tesisi de tamamlanan fabrikanın yoğun olarak Türkiye’nin ithal ettiği kâğıtlar üretilecek.

550 milyon dolar yatırım ile kurulan fabrikada bin kişi istihdam edilecek. Türkiye’nin 300 milyon dolar olan yıllık kâğıt ithalatını tek başına üretip üzerine 200 milyon dolar da ihracat yapması fabrikanın Avrupa'nın en büyük olma özelliğini taşıyor. Muhabir: Gökhan Çalı

#Kipaş Holding #Aksu Haber #aksu tv haber #Aydın Söke Organize Sanayi Bölgesi #Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank #Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi ÖKSÜZ
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