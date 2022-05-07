Kiracılara tadilat oyunu! Fırsatçı ev sahipleri iş başında!

Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar sürerken, bazı fırsatçı ev sahipleri, kiracıyı evden çıkarmak için yeni bir bahane buldu.

Kiracılar özellikle, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerle, tatil beldelerinde ev sahibinin tadilat yaptıracağım bahanesiyle, sık karşılaşmaya başladı.

Eğer ki beş senenin üzerinde bir kiracıysanız ev sahibi size mahkeme yoluyla kira tespit davası açıp bölgedeki rayiç bedellerin oranını kiranıza getirebilir açıklaması yapıldı.

Ama kimi fırsatçı ev sahipleri, kanunla belirlenen bu hakları hiçe sayıyor. Mevcut kirasına tadilat yapacağını belirterek evden çıkması için baskı yapıyor.